МВД всерьез взялось за возвращение россиян на Родину МВД предложило создать в России институт репатриации

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Министерство внутренних дел РФ предложило создать институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников в Россию. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Репатриантами будут считать лиц, проживающих за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, бывших граждан РФ, бывших граждан СССР, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживают на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.

Желающие вернуться на Родину россияне также освобождаются от подтверждения владения русским языком, кроме того, они будут вправе получить вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание. От подтверждения владения русским языком также освобождаются соотечественники, которые постоянно проживают в недружественных странах.

В ведомстве убеждены, что в условиях нынешней геополитической ситуации в Россию возвращаются соотечественники, владеющие русским языком и и воспитанные в традициях российской культуры, поэтому, как считают в МВД, требование подтверждать владение русским языком может вызвать у граждан «недоверие к РФ».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнообязанным, подлежащим призыву и работающим за рубежом, рекомендуется взять отпуск на год и вернуться в Россию для прохождения армейской службы. По его словам, после этого россиянин сможет «радостно» уехать обратно за рубеж.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал конфисковать имущество релокантов, которые оскорбляют Россию. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.