Картаполов призвал россиян вернуться из-за границы и пойти в армию Картаполов: работающим за рубежом призывникам стоит вернуться на год для службы в армии

Фото: Министерство обороны РФ

Андрей Картаполов

Военнообязанным, подлежащим призыву и работающим за рубежом, рекомендуется взять отпуск на год и вернуться в Россию для прохождения армейской службы, заявил в эфире РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, после прохождения срочной службы, россиянин сможет «радостно» уехать работать обратно за рубеж.

Если человек подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать, — сказал депутат.

11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. Согласно поправкам, повестки направлять в письменной форме под расписку, заказным письмом по почте с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Россиянам, получившим повестку, будет запрещен выезд за пределы территории РФ до тех пор, пока они не посетят военкомат.

Ранее Картаполов сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Он отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете на портале госуслуг либо в МФЦ.