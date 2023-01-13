Володин призвал конфисковать имущество за оскорбление России

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. В своем Telegram-канале он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров».

В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет, — написал Володин.

Спикер считает, что «негодяи» чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. По его мнению, целью оскорблений является попытка выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом.

Володин указал, что оскорбление России, «ее жителей, солдат и офицеров», а также открытая поддержка «злодеев, нацистов и убийц» могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Однако, по словам спикера, существующих мер реагирования недостаточно.

Ранее Володин призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках».