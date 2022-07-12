МВД России предложило сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков МВД РФ разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России разработало законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение правоохранительного ведомства. Сообщается, что документы уже внесли на рассмотрение в правительство. Они предполагают изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК РФ), а также в Федеральный закон (ФЗ) о наркотических средствах и психотропных веществах.

Законопроекты в установленном порядке внесены в правительство Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроекты были разработаны по поручению президента РФ и кабмина. МВД, Минцифры, Минюсту совместно с Генпрокуратурой было указано принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, установив уголовную ответственность за пропаганду запрещенных веществ с помощью интернета.

24 июня первый замначальника главка МВД по контролю за оборотом наркотиков полиции Кирилл Смуров указывал, что в ближайшее время в России может быть введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков. По его мнению, ужесточение наказания станет серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности.