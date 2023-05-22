МВД объявило в розыск одного из проникших в Белгородскую область членов ДРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ объявило в розыск националиста Алексея Левкина, который в составе украинской диверсионной группы зашел на территорию Грайворонского округа Белгородской области, передает ТАСС. По информации агентства, в базе не указана статья УК РФ, по которой разыскивается Левкин.

Левкин Алексей Сергеевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ, — указано в базе МВД России.

Источник в ведомстве рассказал ТАСС, что «судьба Левкина в настоящее время неизвестна». Telegram-канал SHOT сообщил, что Левкин в марте этого года участвовал в атаке на Брянскую область в составе диверсантов «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).