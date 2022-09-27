Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Ижевске Мурашко: трое пострадавших при стрельбе в Ижевске остаются в тяжелом состоянии

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Пострадавшие при стрельбе в школе в Ижевске прошли дополнительные обследования, трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, 15 пострадавших, включая двоих взрослых и 13 детей, планируется эвакуировать на лечение в Москву.

Ночь [пациенты] провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные, так скажем, пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких пациентов троих я хотел бы отметить, — сказал министр.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался бывший ученик этой школы. По имеющимся данным, он состоял на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения».