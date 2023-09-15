«Можно и башню Кремля продать»: в ГД о выставлении дачи Сталина на аукцион Депутат Госдумы Ющенко выступил против продажи дачи Сталина на аукционе

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Дача Сталина в Липках-Алексеевском

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко выступил против продажи дачи Иосифа Сталина на аукционе. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что любая историческая ценность должна быть сохранена, иначе можно было бы продать и башню Кремля.

Я категорически против того, чтобы предметы или здания исторической ценности были проданы. Касательно дачи Сталина — ее продажа не просто большая ошибка, а преступление в отношении своих поколений. Это может просто далеко зайти, по логике, что что-то продадут и отреставрируют, можно и башню Кремля продать, — сказал Ющенко.

Он подчеркнул, что любое здание, представляющее культурное значение, должно быть защищено на государственном уровне, если это государство сильное и чтит традиции. Парламентарий считает, что никакой частник не будет заниматься сохранением, а, наоборот, будет исходить из того, что ему удобно и представляет коммерческую выгоду.

Так что точку в этом вопросе надо поставить на ранней стадии, и если кто-то говорит обратное — гнать такого человека надо. Также и с мавзолеем, он является частью Красной площади, которая занесена в ЮНЕСКО. Он находится в прекрасном состоянии, не надо его ни ремонтировать, ни продавать. Это доказывает тот факт, что туда приходит огромное количество россиян и иностранных туристов, — подчеркнул депутат.

При этом иной точки зрения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, продажа с молотка дачи Сталина может позволить восстановить усадьбу, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Она также напомнила, что механизм продажи исторических зданий прописан в законодательстве.

Ранее сообщалось, что дачу Сталина в Мытищах выставили на торги с начальной стоимостью 403 млн рублей. Потенциальным покупателям предлагается аренда участка площадью 38,4 гектара и покупка объектов недвижимости общей площадью 3,8 тысячи квадратных метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября.