Названа начальная стоимость дачи Сталина в Подмосковье Дачу Сталина в Подмосковье выставят на продажу за 403 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московская область. Элемент. Достопримечательности. Усадьба Липки-Алексеевское. Дача Сталина, на которой он жил с 1932 года по 1934 год

Начальная стоимость выставленной на торги дачи Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах составляет 403 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ. Возможным покупателям предлагается аренда участка площадью 38,4 гектара и покупка объектов недвижимости общей площадью 3,8 тысячи квадратных метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября.

Аукцион по продаже усадьбы Липки-Алексеевское, где советский вождь жил в начале 1930-х годов, состоится 3 ноября.

Аукцион <...> проведут 3 ноября. Начальная цена лота составляет 403,49 млн рублей, — говорится в сообщении.

Дача Сталина находится в Мытищах, в 1,5 км западнее деревни Вёшки. В начале 1907 года усадьба Липовка была перестроена по проекту архитектора И. В. Жолтовского. На месте старого дома был простроен новый с двухсветным мезонином в неоклассическом стиле с использованием элементов древнего и средневекового классицизма.

В годы революции имение перешло в национальное пользование, а позже стало одной из загородных резиденций Иосифа Сталина.

В 1989 году решением Правительства СССР бывшую дачу передали НИИ детской онкологии и гематологии для организации загородного реабилитационного центра для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2012 году здание было передано на баланс Российской детской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне почти за 1,4 млн фунтов стерлингов. Композиция была написана в 1975 году лидером группы Фредди Меркьюри.