Начальная стоимость выставленной на торги дачи Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах составляет 403 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ. Возможным покупателям предлагается аренда участка площадью 38,4 гектара и покупка объектов недвижимости общей площадью 3,8 тысячи квадратных метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября.
Аукцион по продаже усадьбы Липки-Алексеевское, где советский вождь жил в начале 1930-х годов, состоится 3 ноября.
Аукцион <...> проведут 3 ноября. Начальная цена лота составляет 403,49 млн рублей, — говорится в сообщении.
Дача Сталина находится в Мытищах, в 1,5 км западнее деревни Вёшки. В начале 1907 года усадьба Липовка была перестроена по проекту архитектора И. В. Жолтовского. На месте старого дома был простроен новый с двухсветным мезонином в неоклассическом стиле с использованием элементов древнего и средневекового классицизма.
В годы революции имение перешло в национальное пользование, а позже стало одной из загородных резиденций Иосифа Сталина.
В 1989 году решением Правительства СССР бывшую дачу передали НИИ детской онкологии и гематологии для организации загородного реабилитационного центра для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2012 году здание было передано на баланс Российской детской клинической больницы.
Ранее сообщалось, что черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне почти за 1,4 млн фунтов стерлингов. Композиция была написана в 1975 году лидером группы Фредди Меркьюри.