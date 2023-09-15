В Госдуме поддержали продажу подмосковной дачи Сталина Депутат ГД Драпеко поддержала продажу подмосковной дачи Сталина на аукционе

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Дача Сталина в Липках

Продажа с молотка дачи Иосифа Сталина может позволить восстановить усадьбу, которая сейчас находится в плачевном состоянии, сообщила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она также напомнила, что механизм продажи исторических зданий прописан в законодательстве.

Несмотря на то что здание входит в состав культурного наследия, оно может выставляться на продажу при условии, что усадьбу отреставрируют и сохранят, то есть достраивать там ничего не могут. Сейчас дача разрушена и будет неплохо восстановить ее прежний вид, так что не вижу в этом ничего криминального. В целом мое отношение к продаже исторических зданий изложено в законодательстве, — рассказала Драпеко.

По ее словам, когда сооружение представляет историческую или архитектурную ценность, ему присваивают соответствующий статус по итогам экспертизы. Без этого здание может быть выставлено на продажу.

Полагаю, раз после проверки эту дачу решили выставить на торги, то высокой культурной ценности оно не представляет. Я надеюсь, что усадьбу полностью восстановят и приведут в прежний вид, — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что дачу Сталина в Мытищах выставили на торги с начальной стоимостью 403 млн рублей. Потенциальным покупателям предлагается аренда участка площадью 38,4 гектара и покупка объектов недвижимости общей площадью 3,8 тысячи квадратных метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября.