«Кровавая жатва»: Москва ответит Лондону на поставки самолетов Киеву Посольство РФ предупредило о последствиях при поставке истребителей Британии на Украину

Фото: Matthew Plew/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Поставки британских истребителей на Украину приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира, говорится в переданном ТАСС заявлении посольства России в Великобритании. В диппредставительстве также подчеркнули, что Москва найдет ответы на любые недружественные шаги британской стороны.

Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассказал о том, что Лондон рассматривает вопрос передачи британских истребителей Киеву. При этом Минобороны королевства предстоит оценить, какие модели самолетов Британия в теории могла бы передать Киеву.

Глава Минобороны Соединенного Королевства ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.