Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам В МИД заявили, что Москва ответит на решение Финляндии по визам для россиян

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Российская сторона не оставит без должной реакции решение Финляндии по визам для россиян, сообщил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, решение Хельсинки ограничить прием заявлений на получение виз от граждан России является свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения».

Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны, — заявил Нечаев.

Правительство Финляндии ранее утвердило предложения МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, ведомство определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Ранее министр иностранных дел Финляндии заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он пояснил, что таким образом очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.