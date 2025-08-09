Москва и Пекин хотят отменить визы при одном условии Климов: РФ и Китай могут ввести безвизовый режим для тургруппы из двух человек

Москва и Пекин прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек, заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит ТАСС, также обсуждается увеличение срока безвизового пребывания до 30 календарных дней.

Дальнейшая либерализация на взаимной основе режима поездок граждан двух стран является нашей общей стратегической задачей, — подчеркнул он.

В настоящее время граждане РФ могут посещать Китай без визы в составе туристической группы, состоящей минимум из пяти человек, на срок до 15 дней. Стороны рассматривают возможность снижения минимального числа участников.

Ранее сообщалось, что Гвинея может стать безвизовой для россиян. Посол России в Гвинее Алексей Попов пояснил, что такая возможность допускается при увеличении потока туристов из России в эту африканскую страну.

До этого стало известно, что граждане России в скором времени могут получить право въезжать на территорию Узбекистана по внутреннему паспорту. Такую же меру предлагается ввести для Азербайджана и Казахстана.