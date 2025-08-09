Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:45

Москва и Пекин хотят отменить визы при одном условии

Климов: РФ и Китай могут ввести безвизовый режим для тургруппы из двух человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва и Пекин прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек, заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит ТАСС, также обсуждается увеличение срока безвизового пребывания до 30 календарных дней.

Дальнейшая либерализация на взаимной основе режима поездок граждан двух стран является нашей общей стратегической задачей, — подчеркнул он.

В настоящее время граждане РФ могут посещать Китай без визы в составе туристической группы, состоящей минимум из пяти человек, на срок до 15 дней. Стороны рассматривают возможность снижения минимального числа участников.

Ранее сообщалось, что Гвинея может стать безвизовой для россиян. Посол России в Гвинее Алексей Попов пояснил, что такая возможность допускается при увеличении потока туристов из России в эту африканскую страну.

До этого стало известно, что граждане России в скором времени могут получить право въезжать на территорию Узбекистана по внутреннему паспорту. Такую же меру предлагается ввести для Азербайджана и Казахстана.

Россия
Китай
визы
МИД РФ
безвизовый режим
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.