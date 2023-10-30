Москалькова призвала дагестанцев не поддаваться на провокации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

События в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она призвала жителей республики не поддаваться на провокации, отметив, что целью подобных действий является «дестабилизация гражданского мира» в стране.

События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека, — написала Москалькова.

Она также привела высказывание президента РФ Владимира Путина, который на недавней встрече с представителями религиозных конфессий страны заявил о том, что в словах и поступках следует исходить из коренных интересов собственного многонационального народа, а также призвал помнить, что межнациональное и религиозное согласие являются основой российской государственности.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящие в Дагестане протесты являются спланированной провокацией извне. По его словам, всплеск ксенофобии в республике подогревается из-за границы. Сходное мнение озвучил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он выразил уверенность, что подобные акции координируются Киевом. Депутат подчеркнул, что сожалеет о положительной реакции соотечественников на подобные призывы извне.