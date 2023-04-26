Москалькова не слышала, что в России выросло число доносов

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с «Ярновости» заявила, что в ее аппарат не поступала информация о росте числа доносов в стране. По ее словам, недовольные действиями власти граждане сами активно выражают свою позицию, тем самым привлекая внимание несогласных с ними. Те могут обращаться в правоохранительные органы, но делают они это неанонимно, подчеркнула Москалькова.

Для меня, если честно, тема роста числа доносов является откровением. В аппарат уполномоченного обращений, как-то связанных с этим, не поступает. Люди же, кто не согласен с политикой государства, обычно сами активно выражают свою позицию, совершают противоправные действия. <...> Есть люди, которые заявляют свою позицию, их осуждает другая часть населения, или на это реагируют власти, но я не слышала, чтобы развивалась тема конкретно доносов — анонимных заявлений о совершении преступлений, — отметила она.

Кроме этого, журналист «Ярновости» спросил Москалькову конкретно о заявлении на актера Данилу Козловского. Та ответила, что в аппарате уполномоченного по правам человека не слышали о подобной жалобе.