Мощный взрыв на позициях ВСУ после атаки «Гиацинта» попал на видео МО РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ расчетом гаубицы «Гиацинт»

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы нанесли мощный удар по расположениям ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Огонь велся с применением гаубицы «Гиацинт-Б». В результате атаки была уничтожена бронетехника противника.

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б», получив координаты цели, оперативно развернулись и открыли огонь по позициям противника, — сообщили в ведомстве.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как военные подготавливают орудие, а затем открывают огонь с позиции, расположенной в лесополосе. Также продемонстрирован момент поражения цели — склада с боеприпасами, который ВСУ обустроили в хозяйственной постройке. В результате детонации снарядов там произошел сильный взрыв. Кроме того, по данным министерства, уничтожены бронетехника и минометный расчет противника.

Ранее в Сети появилось видео с боевой машиной пехоты американского производства M2 Bradley, которую российские военные заполучили в качестве трофея в бою на Краснолиманском направлении. БМП не получила серьезных повреждений, поэтому бойцы решили вывезти ее на буксире при помощи тягача МТ-ЛБ.