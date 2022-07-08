«Мороз по коже»: депутат о смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ Депутат Госдумы Харитонов напомнил об очень теплом отношении Синдзо Абэ к России и Путину

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ, скончавшийся в результате покушения 8 июля, запомнился как «очень добрый, уважительный человек, много сделавший для налаживания отношений между Москвой и Токио», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Парламентарий подчеркнул, что новость о гибели политика вызывает «мороз по коже».

Мороз по коже... Абэ очень тепло относился к президенту Владимиру Путину, а значит, и к России. Был очень уважительным, добрым, всегда поздоровается, всегда поклонится (черта этикета японцев. — NEWS.ru). Он из послевоенного поколения. Понимал, что взаимовыгодные отношения Москвы и Токио лучше, чем находиться под беспощадным оком США. Они помнят про атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Абэ говорил о необходимости заключить мирный договор [между РФ и Японией]. Все шло к этому. Понимали, что Курилы назад не вернуть, итоги Второй мировой не пересмотреть, но Путин шел навстречу — разрешил японцам посещать могилы предков на Курилах, — рассказал Харитонов.

Депутат также выразил соболезнования семье Абэ и народу Японии. По его словам, покойный политик и нынешний премьер-министр островного государства — Фумио Кисида — это как «небо и земля». Последний отличается жесткостью и грубостью по отношению к РФ, назвал россиян оккупантами и ввел санкции против российских физлиц и экономики, добавил парламентарий.

Абэ, ставший целью покушения 8 июля во время выступления в городе Нара, умер от полученных ранений в больнице Медицинского университета Нара. 67-летний политик скончался, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил в него дважды в спину из самодельного огнестрельного оружия. Абэ получил ранение в шею, также кровотечение зафиксировали в области груди слева. Ему проводился непрямой массаж сердца.

С конца 1980-х Абэ работал в аппарате секретариата Либерально-демократической партии (ЛДП). В июле 1993 года его впервые избрали депутатом нижней палаты парламента. Он девять раз становился парламентарием, в последний раз в 2017-м.

26 сентября 2006 года Абэ был утвержден на пост премьер-министра. Он стал самым молодым главой японского правительства со времен Второй мировой войны. 12 сентября следующего года Абэ объявил об отставке. 26 декабря 2012-го Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьера и занимал ее до 2020 года. 28 августа он объявил об отставке в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.