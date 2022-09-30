Мобилизованным россиянам рассказали, что делать при увольнении с работы

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Согласно принятому Госдумой 27 сентября федеральному закону «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», за мобилизованными россиянами должно закрепляться рабочее место, передает РИАМО. Также если мобилизованного сотрудника уволили после получения повестки, работодатель обязан отменить увольнение. В случае если работодатель отказывается это сделать, работник может обратиться на него с жалобой в прокуратуру.

Издание уточняет, что проведенное на военной службе время мобилизованным гражданам будет засчитываться в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии. Помимо того, трудовые гарантии вводятся и для членов семьи таких граждан. С момента мобилизации сотрудника членов его семьи не смогут без согласия направлять в служебные командировки, привлекать сверхурочно, в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, они смогут сохранить работу при сокращении штата сотрудников.

Заместитель руководителя ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов ранее заявил, что партия подготовит поправки в статью об отсрочке в законе о мобилизации. Он напомнил, что закон был принят 25 лет назад и сейчас его нужно скорректировать. Кроме того, необходимо пересмотреть статью об отсрочке от мобилизации с учетом сегодняшних реалий, в том числе вопрос брони, чтобы «предприятия не закрывались и не росла безработица». Нилов добавил, что чем быстрее будет обновлен закон, тем меньше будет поводов для злоупотреблений на местах.