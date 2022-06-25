Минобороны России: Северодонецк и Боровское взяты под полный контроль ЛНР

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Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке

Северодонецк и Боровское в ЛНР полностью перешли под контроль республики, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что вся левобережная территория реки Северский Донец в границах ЛНР теперь также находится под контролем республики.

Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С. В. Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики, — заявил Конашенков.

По его словам, таким образом союзные силы ЛНР и России сорвали попытку Киева превратить промышленную зону завода «Азот» в «упорный очаг сопротивления». Территория предприятия теперь контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

О переходе «Азота» под контроль ЛНР стало известно ранее днем, об этом заявил полномочный посол республики в РФ Родион Мирошник. Кадыров тогда уточнил, что с «Азота» вышли 800 мирных жителей. Позже он добавил, что территорию предприятия покинули все гражданские.