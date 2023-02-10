ВС РФ помешали украинским диверсантам форсировать реку Днепр

Фото: МО РФ

Российские военные помешали украинским диверсантам высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Группу засекли с помощью беспилотного летательного аппарата разведчики ВС РФ.

В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Координаты возможной высадки диверсантов разведчики передали на командный пункт батальона. После этого украинские бойцы были ликвидированы при помощи стрелкового оружия.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская сторона пытается забросить диверсантов в левобережную часть региона. По его словам, сейчас переправиться на левый берег Днепра практически невозможно, поскольку речное сообщение остановлено из-за попыток ВСУ использовать гражданский транспорт как прикрытие.

В конце января бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ.