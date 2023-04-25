МО РФ: теракты Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Проведенные Киевом террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма ставят под угрозу продление зерновой сделки, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что развертывание надводных беспилотников Украины было осуществлено вблизи гуманитарного коридора, передает РИА Новости.

Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, — рассказали в оборонном ведомстве России.

Военные напомнили, что Москва приостановила действие сделки в октябре прошлого года после атаки Киева на корабли Черноморского флота. Поставки зерна возобновили после гарантий Турции и письменных обязательств руководства Украины.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что власти республики считают необходимым продлить зерновую сделку в мае. По его словам, это можно сделать при удовлетворении требований России. Министр отметил, что Анкара находится в тесной координации с ООН для начала экспорта зерна и удобрений из России.