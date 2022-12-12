МО РФ: пресечена контратака ВСУ в направлении населенного пункта Пески Минобороны РФ: пресечена попытка контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Пески

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о пресечении контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Пески силами одной роты 59-й мотопехотной бригады. По данным ведомства, российские войска продолжают наступление на Донецком направлении.

Пресечена попытка противника <...> контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях: общие потери в живой силе украинской армии составили более 140 человек. Отмечается, что Вооруженными силами РФ также были сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

10 декабря российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Отмечается, что перед расчетом была «поставлена задача по уничтожению опорных пунктов» и даны их цели.