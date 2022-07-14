МО РФ: на подконтрольных территориях восстановлена муниципальная власть Минобороны РФ: на подконтрольных России территориях восстановлена муниципальная власть

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Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, восстановлена централизованная муниципальная власть и налажены продовольственные поставки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В частности, работу возобновляют городские службы и рынки.

Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат обеспечивать условия для мирной жизни на подконтрольных им территориях. По его словам, российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, безопасность которого остается одним из основных приоритетов Вооруженных сил России.