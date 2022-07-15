Рогозин может уйти из Роскосмоса MK: Рогозин покинет пост в Роскосмосе в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится покинуть свою должность в ближайшее время, пишет «MK» со ссылкой на источники, близкие к военно-промышленному комплексу. Пост гендиректора госкорпорации может занять нынешний вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Дмитрий Рогозин не окажется не у дел. По информации, которая есть у «МК», он будет переброшен на решение вопросов, связанных со спецоперацией на Украине, — может быть, займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий, — пишет издание.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что Рогозин без причин разорвал важные контракты по космодрому Куру и запуску проекта OneWeb, из-за чего страна потеряла около полумиллиарда долларов. Ущерба «потенциальному противнику» своими действиями Рогозин не нанёс.

Ранее стало известно, что возглавить Роскосмос может российский вице-премьер Юрий Борисов. Один из источников заявил, что ему готовят «крупный промышленный актив».