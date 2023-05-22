Мишустин прибыл в Шанхай Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином и на бизнес-форум

Фото: Russian State Duma Press Service/globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Китай, передает ТАСС. Этот визит стал для него первым после назначения на пост председателя правительства.

В ходе своего пребывания в Шанхае Мишустин планирует встретиться с представителями российского делового сообщества и посетить Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec. Кроме того, он выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума.

В Пекине также запланированы переговоры премьер-министра Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Ожидается, что в результате этих встреч будут подписаны двусторонние соглашения.

Напомним, что Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20–22 марта пригласил главу российского кабмина посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР. Мишустин принял это приглашение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут дополнять друг друга по тем технологиям, где одна из сторон добивается продвижения. Так глава государства прокомментировал предложение о поддержке экспорта за рубеж, включая Азию. Российский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.