Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах, указ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что такие центры появятся в 13 регионах страны.

Военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях. Цель документа — в повышении эффективности управления обучением студентов.

Законопроект предлагает заменить все виды подразделений военной подготовки едиными военными учебными центрами. В настоящее время в вузах подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения.

Как заявил депутат Владимир Шаманов, законопроект призван улучшить управление процессом подготовки специалистов для вооруженных сил по сложным и наукоемким специальностям. По мнению парламентария, объем военной подготовки будет увеличиваться, поэтому речь не идет о сокращении преподавательского состава.