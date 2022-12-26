Мишустин поменял ответственного за госпрограмму «Развитие туризма» Ответственным за программу «Развитие туризма» вместо Минстроя станет Минэкономразвития

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Михаил Мишустин

Ответственным за реализацию государственной программы «Развитие туризма» ведомством назначено Министерство экономического развития России. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, о чем в понедельник, 26 декабря, сообщили представители пресс-службы правительства страны. Прежде за программу отвечал Минстрой, передает ТАСС.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе «Развитие туризма». Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено Министерство экономического развития, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

20 октября президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Минэкономразвития было поручено заниматься выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, координацией деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанием государственных услуг, управлением государственным имуществом.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новой государственной программы «Строительство». Она начнёт функционировать с 1 января 2023 года. Срок реализации новой инициативы составит пять лет. Минстрой назначен ответственным исполнителем госпрограммы.