Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС

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Алексей Комиссаров

Ректором РАНХиГС стал глава президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, сообщается на сайте правительства. В январе 2023 года он был назначен исполняющим обязанности ректора академии.

Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году и занимал пост проректора — директора Высшей школы государственного управления академии. Также ему принадлежит идея создания школы подготовки высшего управленческого резерва, известной как «Школа губернаторов».

Исполняющим обязанности ректора академии Комиссаров стал в тот же день, когда Мишустин уволил предыдущего ректора РАНХиГС — Виктора Мау. Он покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. До этого против Мау велось разбирательство о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинка») и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Мау не признавал вину. Расследование дела прекратили в октябре 2022 года, а в ноябре он уехал в Израиль.