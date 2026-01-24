Мирошник обвинил Киев в ударе по медикам в день переговоров в Абу-Даби

Власти Киева, заявляя о стремлении к миру, в день трехсторонних переговоров в Абу-Даби направили беспилотники на санитарный автомобиль с бригадой медиков, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он указал, что действия ВСУ на поле боя вступают в прямое противоречие с дипломатическими усилиями.

Немаловажно, что это кровавое преступление совершено в то же самое время, когда в Абу-Даби велись переговоры о мирном урегулировании конфликта. На словах киевский режим стремится к миру, на деле — направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, — отметил дипломат.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.