Минюст расширил список нежелательных организаций в России Минюст России внес НПО «Защити защитников» в список нежелательных организаций

Бельгийская НПО «Защити защитников» пополнила список нежелательных организаций Министерства юстиции по решению Генпрокуратуры России, говорится на сайте ведомства. В базе Минюста также появилась «Платформа гражданской солидарности».

ProtectDefenders («Защити защитников».ЕС») (Королевство Бельгия) <...> Civic Solidarity Platform («Платформа гражданской солидарности»), — говорится на сайте Минюста.

На бельгийской платформе утверждается, что организация поддерживает правозащитников во всем мире, которые находятся в условиях высокого риска и сталкиваются со сложными ситуациями. Сайт «Платформы гражданской солидарности» в России недоступен.

Ранее работу швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate признали нежелательной в России. Генпрокуратура приняла такое решение в связи с признанием активности НПО представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

Немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V также признали нежелательной на территории РФ. В Генпрокуратуре уточнили, что фонд с начала СВО занимает политически ангажированную антироссийскую позицию.