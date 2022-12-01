Опубликован единый реестр иноагентов Минюст опубликовал единый реестр из 493 организаций и граждан, признанных иноагентами

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Министерство юстиции России опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, в котором числятся 493 физических лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Список размещен на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ.

Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС), — пояснили в министерстве.

Ранее в ноябре Министерство юстиции РФ внесло рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, в список физлиц-иноагентов. Кроме музыканта, в список добавлены активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова. В реестр СМИ-иноагентов попал писатель Дмитрий Глуховский (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), бурятский блогер Евгения Балтатарова (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и социолог Искэндэр Ясавеев (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).