Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга Минпромторг РФ запустил программы стимулирования спроса на отечественные автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг России запускает программы стимулирования спроса на отечественные автомобили, говорится в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что их общий бюджет составляет 20,7 млрд рублей. Скидка, субсидируемая из федеральной казны, составит 20%, а в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25%.

По поручению Президента РФ Владимира Путина возобновляем реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущие российские банки и лизинговые компании подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля.

В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, LADA и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, уточняет Минпромторг.

В то же время глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что цены на машины Lada будут снижаться в ближайшее время. Это произойдет, в том числе, на фоне запуска программы льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, добавил он.