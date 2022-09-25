Минобороны: ВСУ пытались ударить по Запорожской АЭС дронами-камикадзе

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе, сообщили в Минобороны России. По данным военного ведомства, все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбили. В данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС стабильна.

Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе. Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что артиллеристы ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара, а также территорию, прилегающую к ЗАЭС, всего в течение суток армия Украины выпустила 59 снарядов.

Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией, — уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, ВСУ производили обстрелы из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Российская артиллерия встречным огнем подавила противника, добавили в министерстве.

Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник «Байрактар» в небе над Каховским водохранилищем. По его словам, летательное средство направлялось в сторону Запорожской атомной электростанции.