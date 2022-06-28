Минобороны: ВКС РФ уничтожили более ста «азовцев» в Харькове

Фото: MOD Russia//Global Look Press

Воздушно-космические силы нанесли удар по месту дислокации «азовцев» в Харькове, а также по 92-й мотопехотной бригаде вблизи населенного пункта Покотиловка в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. В результате этих ударов было убито более 100 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Конашенков подчеркнул, что ВСУ несут критические потери из-за слаженных действий ВС РФ и войск Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, представитель Минобороны РФ рассказал, что российскими ВКС был нанесен ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой. Ударом высокоточных ракет российские войска уничтожили бронетехнику с оружием и боеприпасами, произведенными в США и ЕС. Конашенков добавил, что крупный пожар, опубликованный ранее в Сети, образовался в результате детонации снарядов в закрытом ТЦ.