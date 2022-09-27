Российские военные уничтожили более 150 украинских десантников в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило о ликвидации более 150 украинских военных в результате массированного удара по пункту дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ. По информации военного ведомства, бригада украинских военнослужащих находилась в Константиновке в ДНР.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих, — говорится в в сообщении министерства в Telegram.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, добавил он.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По его словам, ликвидировано до 300 бойцов. Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.