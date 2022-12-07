ВС РФ уничтожили боевую машину ВСУ HIMARS и 48 снарядов к ней

Фото: Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили боевую машину с установленной на ней РСЗО HIMARS и 48 снарядов к ней, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удар был нанесен по пункту ремонта техники ВСУ, расположенному в районе поселка Малотарановка. Помимо этого, в районе Орехова был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов вражеских войск, добавил он.

В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, — сообщил Конашенков.

В Харьковской области также уничтожены две американские РЛС AN/TPQ-50, радиолокационная станция ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, российские истребители в районе населенного пункта Артемовка в ДНР сбили украинский самолет Су-24, а российские системы ПВО в Харьковской области и ЛНР уничтожили четыре беспилотника ВСУ.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что 5 декабря ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Он уточнил, что все цели были поражены. Удар наносился ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.