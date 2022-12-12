Минобороны: ВС РФ нанесли удар по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка «Малка»

Российские войска нанесли удар по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка», рассказали 12 декабря в пресс-службе Министерства обороны. Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В командовании ВС РФ отметили высокую эффективность применения «Малки», подчеркивая мобильность и огневую мощь установки.

Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции. При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника, — сообщили сотрудники оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что не так давно расчеты группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказал в МО, выполняют свои боевые задачи успешно.

Ранее Министерство обороны России показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило ролик, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника.

На кадрах ракетчики ЗВО при помощи пусковой установки приводят в стартовое положение крылатую ракету. После того, как командный пункт отдает приказ, расчет запускает снаряды.