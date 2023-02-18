Гряниковка перешла под контроль России

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, этого удалось достичь благодаря наступлению Западной группировки войск.

На Купянском направлении в результате наступательных действий Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области, — сообщил Конашенков.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация совместно с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Конашенков уточнил, что в результате работы на этом направлении ВСУ лишились до 80 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и самоходной гаубицы «Гвоздика».

Всего на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском, а также Херсонском направлениях за сутки были ранены и убиты 320 украинских военнослужащих, ликвидировано 11 боевых бронированных машин, пять автомобилей, два пикапа, самоходные гаубицы «Акация» и шесть «Гвоздик», а также РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 20 населенных пунктов региона. Он отметил, что все населенные пункты, которые были под контролем РФ до сентября 2022 года в области, будут планомерно заниматься российской армией.