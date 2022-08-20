Минобороны России сообщило о ликвидации более ста членов «Кракена»

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России высокоточным оружием уничтожили более ста членов формирования «Кракен», а также до 20-ти американских наемников, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Удар был нанесен в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области, добавил он.

Высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников, — заявил Конашенков.

Кроме того, по словам представителя ведомства, в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ: его потери составили более 200 человек убитыми и 150 ранеными. В Николаевской области более 200 солдат ВСУ были ликвидированы в результате ударов по позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады и 212-го стрелкового батальона.

На севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц автомобильной техники ударом по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины, отметил Конашенков, а в ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более двухсот человек личного состава и два танка.