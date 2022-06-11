Минобороны России поделилось кадрами работ САУ «Акация»

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Самоходная артиллерийская установка «Акация»

Минобороны показало кадры работы самоходных артиллерийских установок «Акация» во время спецоперации на Украине. Экипаж нанес удары по объектам ВСУ после того, как получил координаты с БПЛА.

Вооруженные силы России используют 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С3М «Акация» для ликвидации артиллерии, миномётов и других огневых средств противника. Ее также применяют для уничтожения танков, самоходных орудий и различной бронированной техники. САУ подходит для подавления тылов и органов управления войсками, а также для разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.

Ранее ВС России уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования базу иностранных наемников. Она располагалась в Харьковской области в районе деревни Андреевка.

Накануне ВС ДНР сообщили об уничтожении нескольких батарей гаубиц М-777 из США. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин отметил, что военным удалось это сделать в ходе «артиллерийской дуэли».