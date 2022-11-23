Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов Су-35С

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Минобороны России в Telegram опубликовало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. Самолеты выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий штурмовой авиации и вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Как всегда, на высоте: боевые вылеты экипажей самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции, — указано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также авиация РФ уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР, а также поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом были отражены атаки пяти беспилотников. По его сведениям, при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два дрона. Еще три БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, добавил он.