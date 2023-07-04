Минобороны России назвало число атаковавших Москву беспилотников Минобороны России: отражены атаки пяти БПЛА на Новую Москву и Московскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны России сообщили, что утром 4 июля была пресечена попытка удара пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области. В ведомстве уточнили, что четыре украинских БПЛА уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы, — говорится в сообщении.

4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удар беспилотников в Московской области и Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Новую Москву очередным актом терроризма. По ее словам, ВСУ пытались нанести удар по району, где расположена гражданская инфраструктура и аэровокзал, который принимает иностранные рейсы.