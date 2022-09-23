Минобороны России сообщило об уничтожении двух Су-25 и одного МиГ-29 ВСУ

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Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло в небе над ДНР, Николаевской и Херсонской областями Украины.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Весёлое Херсонской области и Камышевка Донецкой Народной Республики, — поделился Конашенков.

Кроме этого, в течение дня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в ряде населенных пунктов ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

По данным Минобороны, всего с начала военной операции на Украине Вооруженные силы России ликвидировали 298 самолетов, 155 вертолетов и 2054 беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Ранее Вооруженные силы России сбили два штурмовика Су-25 («Грач») и истребитель МиГ-29 в воздушном пространстве над Андреевкой Херсонской области. Уточняется, что украинская армия переоборудовала МиГ для запуска американских противолокационных снарядом HARM.