Минобороны РФ разъяснило правила мобилизационного призыва

Министерство обороны России разъяснило правила призыва при мобилизации. Согласно сообщению ведомства, в первую очередь к призыву подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом приоритет будет отдаваться тем, у кого есть подходящие для этого навыки.

Предельный возраст призывников будет зависеть от их звания. Так, рядовые и сержанты могут призываться до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

Ведомство сообщает, что квот по численности призываемых для субъектов РФ нет, показатель будет зависеть от штатной потребности военного руководства страны.

Отсрочку от прохождения службы могут получить забронированные государством граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, опекун инвалидов I группы, имеющие на содержании более четырех детей в возрасте до 16 лет, а также члены многодетных семей, в которых мать воспитывает их в одиночку.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.