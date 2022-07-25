МО: Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

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Министерство обороны РФ на внеочередном брифинге рассказало о готовящейся официальным Киевом провокации в Славянске. Украинские военные планируют взорвать емкости с гексаном объемом более 120 тонн на местном масложировом комбинате, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Михаил Мизинцев.

В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, — сообщается в ведомстве.

Как считают в Министерстве обороны России, цель данной провокации — обвинить ВС РФ и воинские формирования ЛДНР в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам и в дальнейшем широко осветить эту новость в украинских и иностранных СМИ.

Мизинцев призвал жителей Славянска и других близлежащих территорий срочно принять меры по обеспечению безопасности. Также он обратился к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста обратить внимание на появившуюся информацию о готовящейся провокации и оказать влияние на официальную украинскую власть.

Ранее Минобороны России заявило о подавлении 55 взводов украинской артиллерии в Донбассе. Также стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.