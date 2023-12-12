Минобороны РФ показало обстрел позиций ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы Воздушно-десантных войск России нанесли удары по позициям украинских войск на Запорожском направлении, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как окопы ВСУ атакуют FPV-беспилотники, управляемыми операторами в режиме от первого лица. В результате обстрела противник потерял одно отделение.

Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожают пехоту ВСУ на Запорожском направлении, — говорится в сообщении.

Украинские солдаты, находившиеся в окопах, обнаружили российский беспилотник и попытались спрятаться в блиндаже, однако им не удалось уйти от удара. На опубликованных кадрах видно, что как минимум двое военнослужащих ВСУ получили ранения. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что новороссийские десантники активно применяют FPV-дроны на данном направлении для выполнения боевых задач.

Как сообщалось ранее, российские минометчики уничтожили группу украинских разведчиков на Купянском направлении. Удары по отряду ВСУ наносились из 120-мм минометов 2С12 «Сани» при поддержке операторов беспилотников, передавших координаты противника.