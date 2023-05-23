Минобороны показало кадры уничтожения диверсантов в Белгородской области

Фото: МО РФ

В Министерстве обороны РФ показали кадры уничтожения украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенков, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 «украинских националистов», четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями, уточнил генерал-лейтенант.

На кадрах видно, как российские БПЛА зафиксировали колонну украинской бронегруппы, удары по ней, контроль поражения артиллерией укрывшихся в лесополосе сил противника, а также высокоточное поражение отдельных единиц военной техники противника на территории пограничного пункта «Грайворон».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил, что в регионе продолжается зачистка территории Грайворонского округа. Он поблагодарил местных жителей, временно покинувших свои дома, сообщив, что возвращаться пока не стоит, пообещав, что власти доведут информацию, как только будет безопасно. 22 мая Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины.