Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными, передает РИА Новости. Они поблагодарили причастных за свое возвращение и рассказали об условиях содержания в плену. Сегодня днем Москва и Киев провели обмен в формате «50 на 50».

На распространенном ведомством видео освобожденные из плена благодарят за возвращение на родину, а один из них признается, что думал, «что такого не произойдет», и очень рад, что вернулся домой. Другой военный говорит, что настолько счастлив, что испытывает «мандраж, ручки трясутся». Ещё один военнослужащий рассказал, что украинская сторона полностью игнорировала его просьбы предоставить врача.

С того момента, как попал в плен 8 августа, там четыре месяца просидел. Заявления писал к врачу, к сердцу — отказ полностью был. Вот терпел, пока на обмен не приехал. К врачам категорически не хотели вести, — сказал он.

Также один из российских военных сказал, что постарается забыть все, что было с ним в плену, хотя «где-то относились нормально, по-человечески».

В Минобороны РФ ранее днем сообщили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих. В ведомстве отметили, что «пленные находились в смертельной опасности», сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.