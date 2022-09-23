Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка Минцифры подготовит список специальностей с правом отсрочки от частичной мобилизации

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки появится на «Госуслугах» на следующей неделе, сообщается в Telegram ведомства.

Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября, — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время совместно с Минобороны ведомством прорабатывается форма подачи списков сотрудников, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации, добавили в Минцифры.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам смс-сообщения, предлагая «уладить вопрос» с армией. Обман строится на неких гарантиях профессиональной юридической помощи или якобы имеющихся связей с военкоматами. Если жертва купилась на это сообщение, ей назначают сумму, а после скрываются с деньгами.