Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки появится на «Госуслугах» на следующей неделе, сообщается в Telegram ведомства.
Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября, — подчеркивается в сообщении.
В настоящее время совместно с Минобороны ведомством прорабатывается форма подачи списков сотрудников, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации, добавили в Минцифры.
Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам смс-сообщения, предлагая «уладить вопрос» с армией. Обман строится на неких гарантиях профессиональной юридической помощи или якобы имеющихся связей с военкоматами. Если жертва купилась на это сообщение, ей назначают сумму, а после скрываются с деньгами.