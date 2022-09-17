Много раз менявший политическую окраску Виталий Милонов, ныне депутат Госдумы от «Единой России», известен своими экзотическими суждениями, что называется, на грани фола и просто здравого смысла. Неспроста в околополитических кругах злые языки в стиле Василия Шукшина величают его чудаком.
Милонов вообще персонаж исторический. Не раз он становился героем разного рода историй и даже давал повод для сатирических песенок питерских рок-групп. Кто призывал исключить преподавание в школах тории эволюции Дарвина на том, дескать, основании, что она не доказана? Конечно, Милонов. Кто требовал придать уже эмбриону все гражданские права и запретить бесплатные аборты? Естественно, Милонов, который всегда пытался окутать свои инициативы высокими религиозными соображениями. Видимо, и свое предложение переселять бездомных в заброшенные колхозы он также считал проявлением высокой христианской добродетели.
Недаром он даже некоторое время носил майку с надписью «Православие или смерть», пока суд не признал такой тканный призыв экстремистским. К слову, и с официальной церковью у господина Милонова весьма запутанные отношения. Поскольку его самого исключили из Санкт-петербургской духовной академии за прогулы. Но это не помешало скандальному депутату во время прошедшего на днях в городе на Неве крестного хода явиться на публику в священническом облачении, что многими верующими было воспринято не просто как дешевое позерство, но как открытое оскорбление их чувств. На защите которых Милонов просто стоял стеной.
Но одно дело эдакие чудачества, игра в религиозного экстремиста на потребу части консервативных слоев общества, другое — политические, ничем не оправданные откровенно опасные заявления, идущие вразрез с политикой России. Между тем, повторимся, Милонов — депутат от «партии власти».
Недавно вызвало широкий резонанс новое обострение на все еще не делимитированной границе Азербайджана и Армении. Погибли десятки людей с обеих сторон. Российская дипломатия и Минобороны быстро вступили в контакт с Баку и Ереваном. Причем никто, естественно, не пытался искать виноватых или определять, с какой стороны раздался первый выстрел. Главное было найти быстрый компромисс и не дать столкновениям перерасти в крупномасштабный конфликт. И перемирие было достигнуто в кратчайшие сроки.
Но что позволяет себе депутат, член ведущей парламентской фракции Госдумы, во многом определяющей государственную внешнюю политику? Оказалось, что подоплека вспыхнувших боевых действий ясна Милонову, как божий день. В своем посте в Telegram-канале он написал, что «дружественная страна» (именно так в кавычках) «вновь начала войну против христиан Арцаха». Иными словами, Милонов сам нашел виновника, да еще придал происходящему характер религиозной войны. До таких «высот» до сих пор не доходили даже самые яростные и субъективные защитники Армении.
Более того, Милонов перешел к очень опасным историческим реминисценциям: «Очень важно помнить, что Россия победила фашистскую мразь и потому не позволит нападать на наших союзников». Тут возникает резонный вопрос: от чьего имени столь высокопарно вещает депутат—единоросс? И разделяет ли его фракция такую оценку ситуации на Южном Кавказе?
Да что фракция. Главное, что аккурат в тот же день на саммите ШОС в Самарканде президенты РФ и Азербайджана тепло общались, обсуждая ключевые вопросы международного сотрудничества, и явно касались темы и урегулирования конфликта. А ещё на днях в Баку собирается представительная российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Так что по Милонову выходит, что и президент России, и руководство Госдумы плотно сотрудничает с лидерами страны, напавшей на российского союзника. Они что, таким образом, как говорят дипломаты, санкционируют «нападение» на Армению?
Надо сказать, что спикер Госдумы летит в Баку развивать именно союзнические отношения. Поскольку декларацию о таком уровне сотрудничества в феврале подписали Путин и Алиев. Причем документ этот увидел свет уже после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, накануне начала российской СВО, когда коллективный Запад уже предпринимал титанические усилия для изоляции России. Неужто такое положение вещей не устраивает депутата Милонова?
В удивительную ситуацию ставит он своих коллег, которым, без сомнения, теперь могут задать очень неприятные вопросы. Так что и руководству Госдумы, и фракции «Единой России» придется реагировать на заявленную позицию своего коллеги. Поскольку уже речь идет о серьезном политическом демарше, способном иметь далеко идущие последствия, а не о очередном чудачестве в стиле махрового консерватизма. И этот выпад мог бы стать серьёзным поводом для работы коми по депутатской этике.
Может, Милонов не в курсе политической реальности и не слышал о том, что даже ОДКБ отказалась применить свой мандат к возникшей на границе ситуации, несмотря на попытки армянского руководства втянуть организацию в нынешние разборки. Или он такой законченный персонаж не от мира сего? Вряд ли. И у нынешней его выходки есть серьезная предыстория, уходящая своими корнями в девяностые годы.
Надо вспомнить, что Виталий Милонов несколько лет работал помощником известной в прошлом политической деятельницы Галины Старовойтовой. Этнограф и психолог, она стала широко известна в смутные времена апофеоза перестройки, которые предшествовали окончательному развалу СССР, написав открытое письмо в поддержку независимости тогда еще Нагорного Карабаха, части советской республики Азербайджан. Письмо то сыграла немалую роль в разжигании конфликта, но саму Старовойтову избрали народным депутатом от Армении, что дало толчок ее политической карьере. И в дальнейшем она придерживалась тех же идейных, разрушительных по своей сути позиций.
Так что Милонов явно в этом плане ее наследник, он принял весьма сомнительную эстафету по раскачиванию ситуации в непростом регионе. И тут даже не скажешь: бог ему судья. Судьи могут быть вполне земные и федеральные.