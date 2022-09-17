Как депутат Милонов российскую политику подправил Российский депутат, похоже, решил исключить Азербайджан из числа союзников России

Фото: president.az

Ильхам Алиев, Владимир Путин

Много раз менявший политическую окраску Виталий Милонов, ныне депутат Госдумы от «Единой России», известен своими экзотическими суждениями, что называется, на грани фола и просто здравого смысла. Неспроста в околополитических кругах злые языки в стиле Василия Шукшина величают его чудаком.

Милонов вообще персонаж исторический. Не раз он становился героем разного рода историй и даже давал повод для сатирических песенок питерских рок-групп. Кто призывал исключить преподавание в школах тории эволюции Дарвина на том, дескать, основании, что она не доказана? Конечно, Милонов. Кто требовал придать уже эмбриону все гражданские права и запретить бесплатные аборты? Естественно, Милонов, который всегда пытался окутать свои инициативы высокими религиозными соображениями. Видимо, и свое предложение переселять бездомных в заброшенные колхозы он также считал проявлением высокой христианской добродетели.

Недаром он даже некоторое время носил майку с надписью «Православие или смерть», пока суд не признал такой тканный призыв экстремистским. К слову, и с официальной церковью у господина Милонова весьма запутанные отношения. Поскольку его самого исключили из Санкт-петербургской духовной академии за прогулы. Но это не помешало скандальному депутату во время прошедшего на днях в городе на Неве крестного хода явиться на публику в священническом облачении, что многими верующими было воспринято не просто как дешевое позерство, но как открытое оскорбление их чувств. На защите которых Милонов просто стоял стеной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Но одно дело эдакие чудачества, игра в религиозного экстремиста на потребу части консервативных слоев общества, другое — политические, ничем не оправданные откровенно опасные заявления, идущие вразрез с политикой России. Между тем, повторимся, Милонов — депутат от «партии власти».

Недавно вызвало широкий резонанс новое обострение на все еще не делимитированной границе Азербайджана и Армении. Погибли десятки людей с обеих сторон. Российская дипломатия и Минобороны быстро вступили в контакт с Баку и Ереваном. Причем никто, естественно, не пытался искать виноватых или определять, с какой стороны раздался первый выстрел. Главное было найти быстрый компромисс и не дать столкновениям перерасти в крупномасштабный конфликт. И перемирие было достигнуто в кратчайшие сроки.

Но что позволяет себе депутат, член ведущей парламентской фракции Госдумы, во многом определяющей государственную внешнюю политику? Оказалось, что подоплека вспыхнувших боевых действий ясна Милонову, как божий день. В своем посте в Telegram-канале он написал, что «дружественная страна» (именно так в кавычках) «вновь начала войну против христиан Арцаха». Иными словами, Милонов сам нашел виновника, да еще придал происходящему характер религиозной войны. До таких «высот» до сих пор не доходили даже самые яростные и субъективные защитники Армении.

Более того, Милонов перешел к очень опасным историческим реминисценциям: «Очень важно помнить, что Россия победила фашистскую мразь и потому не позволит нападать на наших союзников». Тут возникает резонный вопрос: от чьего имени столь высокопарно вещает депутат—единоросс? И разделяет ли его фракция такую оценку ситуации на Южном Кавказе?

Да что фракция. Главное, что аккурат в тот же день на саммите ШОС в Самарканде президенты РФ и Азербайджана тепло общались, обсуждая ключевые вопросы международного сотрудничества, и явно касались темы и урегулирования конфликта. А ещё на днях в Баку собирается представительная российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Фото: kremlin.ru Ильхам Алиев, Владимир Путин

Так что по Милонову выходит, что и президент России, и руководство Госдумы плотно сотрудничает с лидерами страны, напавшей на российского союзника. Они что, таким образом, как говорят дипломаты, санкционируют «нападение» на Армению?

Надо сказать, что спикер Госдумы летит в Баку развивать именно союзнические отношения. Поскольку декларацию о таком уровне сотрудничества в феврале подписали Путин и Алиев. Причем документ этот увидел свет уже после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, накануне начала российской СВО, когда коллективный Запад уже предпринимал титанические усилия для изоляции России. Неужто такое положение вещей не устраивает депутата Милонова?

В удивительную ситуацию ставит он своих коллег, которым, без сомнения, теперь могут задать очень неприятные вопросы. Так что и руководству Госдумы, и фракции «Единой России» придется реагировать на заявленную позицию своего коллеги. Поскольку уже речь идет о серьезном политическом демарше, способном иметь далеко идущие последствия, а не о очередном чудачестве в стиле махрового консерватизма. И этот выпад мог бы стать серьёзным поводом для работы коми по депутатской этике.

Может, Милонов не в курсе политической реальности и не слышал о том, что даже ОДКБ отказалась применить свой мандат к возникшей на границе ситуации, несмотря на попытки армянского руководства втянуть организацию в нынешние разборки. Или он такой законченный персонаж не от мира сего? Вряд ли. И у нынешней его выходки есть серьезная предыстория, уходящая своими корнями в девяностые годы.

Надо вспомнить, что Виталий Милонов несколько лет работал помощником известной в прошлом политической деятельницы Галины Старовойтовой. Этнограф и психолог, она стала широко известна в смутные времена апофеоза перестройки, которые предшествовали окончательному развалу СССР, написав открытое письмо в поддержку независимости тогда еще Нагорного Карабаха, части советской республики Азербайджан. Письмо то сыграла немалую роль в разжигании конфликта, но саму Старовойтову избрали народным депутатом от Армении, что дало толчок ее политической карьере. И в дальнейшем она придерживалась тех же идейных, разрушительных по своей сути позиций.

Так что Милонов явно в этом плане ее наследник, он принял весьма сомнительную эстафету по раскачиванию ситуации в непростом регионе. И тут даже не скажешь: бог ему судья. Судьи могут быть вполне земные и федеральные.