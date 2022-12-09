МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады. Под российские санкции попали высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а также активисты «пробандеровских структур и организаций, обслуживающих русофобский курс режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо», указано на сайте ведомства.

В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады,— говорится в сообщении.

9 декабря правительство Канады ввело санкции против российских государственных ведомств. В санкционный список попали Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет. Также в списке значатся 33 физических лица из России, но их имена не раскрываются. Также не уточняется, какие именно ограничения будут введены против ведомств и граждан России.

9 декабря власти Канады также ввели санкции против отдельных лиц и организаций из России, Ирана и Мьянмы за предполагаемые нарушения прав человека. Глава ведомства Мелани Жоли пообещала и дальше отстаивать права человека. Под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и шесть организаций из РФ.